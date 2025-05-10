Hafta sonu sınav var mı yok mu ÖSYM sınav tarihlerini merak eden adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav takvimini takip eden adaylar yarın sınav var mı, hafta sonu hangi sınav var, 10-11 Mayıs 2025 hangi sınavlar var sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimine dair detaylar

Hafta Sonu Sınav Var Mı?

Bu hafta yapılacak sınavlar belli oldu. 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından bu hafta sonu 2 sınav yapılacak. İşte o sınavlar;

10 Mayıs Cumartesi: STS-Öğretmenlik – 13:45

11 Mayıs Pazar: 2025-TR-YÖS/1- 11:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 10 Mayıs Cumartesi, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) ise 11 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. 165 adayın katılacağı sınavda 44 görevli yer alacak.

Öte yandan 11 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri TR-YÖS ise Türkiye'de 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında 26 farklı ülke 35 sınav merkezinde düzenlenecek. 21 bin 654 adayın başvurduğu sınavda 3 bin 530 görevli yer alacak. Sınav için 83 bina ve 866 salon kullanılacak.

STS ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

10 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. STS Öğretmenlik: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2025-STS Öğretmenlik sınavı saat 13:45'te uygulanacak.

YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN?

11 Mayıs Pazar günü yapılacak. TR-YÖS Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2025-TR-YÖS/1 saat 11:15'te uygulanacak.



