Türkiye'de haftalık mesai saatlerinin kısalması gündemde. Buna göre; haftada 45 saat olan mesai süresi 40 saate inecek. Şu anda hükümetten gelen resmi bir açıklama yok ancak uygulamanın hayata geçirilmesi halinde olabilecek senaryolar tartışılmaya başlandı. Peki, çalışma (mesai) saatleri kısalıyor mu? İşte, detaylar...

MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Türkiye'de çalışanlar haftada resmi olarak 45 saat çalışıyor. 45 saati aşan her süre işveren tarafından işçiye 'mesai ücreti' olarak ödeniyor.

Ancak mesai saatlerinin düşmesi gündemde. Buna göre; Türkiye'de haftada 45 saat olan mesai süresi, 40 saate düşecek ve haftalık izinler 2 güne çıkacak.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama veya düzenleme mevcut değil.

ÇALIŞMA SAATLERİNİN AZALMASININ ETKİLERİ NASIL OLACAK?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sosyal Güvenik Başkanı Ali Duman, Habertürk TV'de Sena Alkan İle Haber Hattı'na açıklamalarda bulundu.

Duman, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde; 45 saat ve üzeri çalışma saatlerinin kişiye mesai ücreti olarak yansıyacağını dolayısıyla kişinin hem gelirinin hem de kıdem tazminatının artacağını belirtiyor.

Bununla beraber Duman, olası bir mesai süresi kısıtlamasının işverenleri yeni bir çalışma şekline itebileceğini de ifade ediyor. Çalışma süreleri kısaldığında bir çalışan artık 45 saat üstünde çalıştığında mesai ücreti alacak bu da işverene maliyet olarak geri dönecek. Duman, mesai ücreti vermek yerine iş yerlerinin 'vardiyalı sistem'e dönebileceğini belirtiyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN KISALACAK?

TÜKONFED Sosyal Güvenik Başkanı Duman, söz konusu düzenlemenin ne zaman hayata geçebileceği konusuna da tahminen 8 aylık bir süreç olduğunu yani ve olası bir değişikliğin 2024'ün son zamanlarına denk gelebileceğini öngördüğünü belirtiyor. Ancak şu anda resmi bir açıklama ve düzenleme yok. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.







