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Haji Wright futbol kariyerine Coventry City’de devam edecek! Antalyaspor anlaşmadan servet kazanacak

Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ın yeni rotası İngiltere oldu. Antalyaspor Kulübü, Haji Wright'ın transferi için Championship ekibi Coventry City ile prensipte anlaştı. İngiliz ekibi 25 yaşındaki golcü için 9 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus ödeyecek.

16:40 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Haji Wright, Coventry City'e Transfer Oluyor!

Haji Wright, Coventry City'e Transfer Oluyor!

Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ın yeni durağı İngiltere oldu. Antalyaspor Kulübü, Haji Wright'ın transferi için Championship ekibi Coventry City ile prensipte anlaştı.

Antalyaspor Haji Wright transferinden servet kazanacak

Antalyaspor 9 milyon bonservis ve 2 milyon bonusların yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Haji Wright geçen sezon performansı nasıldı?

Bu sezon Antalyaspor formasıyla toplam 29 resmi maça çıkan Haji Wright, bu karşılaşmaların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2465 dakika sahada kalan 25 yaşındaki ABDli golcü, 16 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Haji Wright kimdir?

Haji Wright, 27 Mart 1998 tarihinde Los Angeles’da doğdu. Santrfor mevkiinde oynayan Liberya ve Gana asıllı Amerikalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir.

Haji Wright kulüp kariyeri

20 Haziran 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu.

Haji Wright milli takım kariyeri

Liberyalı bir baba ve Ganalı bir annenin çocuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Genç milli takımlarda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etti.

#Haji Wright
#Antalyaspor
#transfer haberleri
14 dakika önce
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Haji Wright futbol kariyerine Coventry City’de devam edecek! Antalyaspor anlaşmadan servet kazanacak