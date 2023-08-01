Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ın yeni durağı İngiltere oldu. Antalyaspor Kulübü, Haji Wright'ın transferi için Championship ekibi Coventry City ile prensipte anlaştı.

Antalyaspor Haji Wright transferinden servet kazanacak

Antalyaspor 9 milyon bonservis ve 2 milyon bonusların yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Haji Wright geçen sezon performansı nasıldı?

Bu sezon Antalyaspor formasıyla toplam 29 resmi maça çıkan Haji Wright, bu karşılaşmaların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2465 dakika sahada kalan 25 yaşındaki ABDli golcü, 16 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Haji Wright kimdir?

Haji Wright, 27 Mart 1998 tarihinde Los Angeles’da doğdu. Santrfor mevkiinde oynayan Liberya ve Gana asıllı Amerikalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir.

Haji Wright kulüp kariyeri

20 Haziran 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu.

Haji Wright milli takım kariyeri