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Memur ve emekli toplu sözleşme zammı için gözler Hakem Kurulu’nda! Çıkacak kararlar bağlayıcı olacak itiraz hakkı bulunmuyor!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ve memur sendikaları kendi tekliflerini hakem heyetine sundular. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir, kararlara itiraz hakkı bulunmadığı gibi hükümler toplu sözleşme yerine geçmekte. Peki Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları ne zaman açıklanacak?

13:52 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur emekli zammı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur emekli zammı

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler Hakim Kurulu toplantısında çıkacak kararda. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek. Dün ilk toplantısını yapan kurul, bugün bir kez daha toplandı. Toplantıda taraflar tekliflerini sundular.

Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul ikinci toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademiyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ve memur sendikaları kendi tekliflerini hakem heyetine sundular. Bundan sonraki süreçte hakem heyeti karar sürecine geçecek. Hakem Kurulu'nun nihai kararı vermek için 31 Ağustos'a kadar süresi var.

Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının teklifi neydi?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.


Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!
Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Memur zam oranlarını hakem kurulu karar verecek. Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde hükümetin zam teklifi 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 zam teklifi ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "tüm kamu görevlilerimize Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak" dedi. Peki Yüzde yüzde 15 olursa ocakta memur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve emekli 2024 maaşları.

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