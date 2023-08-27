Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Memur zam oranlarını hakem kurulu karar verecek. Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde hükümetin zam teklifi 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 zam teklifi ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "tüm kamu görevlilerimize Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak" dedi. Peki Yüzde yüzde 15 olursa ocakta memur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve emekli 2024 maaşları.