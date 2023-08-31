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Memur ve emekli toplu sözleşme zammı için gözler Hakem Kurulu’nda! Çıkacak kararlar bağlayıcı olacak itiraz hakkı bulunmuyor!

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ve memur sendikaları kendi tekliflerini hakem heyetine sundular. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son kez zam kararını vermek için toplanıyor. Kurulun kararları kesindir, kararlara itiraz hakkı bulunmadığı gibi hükümler toplu sözleşme yerine geçmekte. Peki memur ve emeklinin zam oranı ne olacak? Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları ne zaman açıklanacak?

08:54 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur emekli zammı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur emekli zammı

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler Hakim Kurulu toplantısında çıkacak kararda. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranında kritik süreçte sona gelindi. Hakem Kurulu son toplantısını bugün yapacak ve zam oranları açıklanacak.

Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10:00'da yapacak ve zam oranları açıklanacak. Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz edilemeyecek. Böylece 4 milyon Memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

Yüzde 45'lik zammı emekli maaş tablosu

Yüzde 45'lik zammın gerçekleşmesi ve en düşük maaşın 10 bin lira olması durumunda, emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

  1. Kök maaşı 6 bin ile 6.750 TL arasında olanlar: 10 bin TL alacak
  2. Kök maaş : 7 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 10.150 TL
  3. Kök maaş: 7.500 TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875 TL
  4. Kök maaş: 8 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600 TL
  5. Kök maaş: 8.500 TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325 TL
  6. Kök maaş: 9 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050 TL
  7. Kök maaş: 9.500 TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775 TL
  8. Kök maaş: 10 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500 TL

65 yaş aylığı ve evde bakım maaşına zam gelecek mi?

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak Zam oranından etkilenecek. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş olacak.

Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının teklifi neydi?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!
Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son kez zam kararını vermek için toplanıyor. Memur zammında hükümetin zam teklifi 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 zam teklifi ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, "tüm kamu görevlilerimize Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak" dedi. Peki Yüzde yüzde 15 olursa ocakta memur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve emekli 2024 maaşları.

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