Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler Hakim Kurulu toplantısında çıkacak kararda. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranında kritik süreçte sona gelindi. Hakem Kurulu son toplantısını bugün yapacak ve zam oranları açıklanacak.

Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10:00'da yapacak ve zam oranları açıklanacak. Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz edilemeyecek. Böylece 4 milyon Memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

Yüzde 45'lik zammı emekli maaş tablosu

Yüzde 45'lik zammın gerçekleşmesi ve en düşük maaşın 10 bin lira olması durumunda, emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

Kök maaşı 6 bin ile 6.750 TL arasında olanlar: 10 bin TL alacak Kök maaş : 7 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 10.150 TL Kök maaş: 7.500 TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875 TL Kök maaş: 8 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600 TL Kök maaş: 8.500 TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325 TL Kök maaş: 9 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050 TL Kök maaş: 9.500 TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775 TL Kök maaş: 10 bin TL / Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500 TL

65 yaş aylığı ve evde bakım maaşına zam gelecek mi?

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak Zam oranından etkilenecek. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş olacak.

Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının teklifi neydi?