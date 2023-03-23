Hakkari imsakiye
2023 Ramazan, bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti 29 gün boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Kahramanmaraş İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı. Böylelikle, merak edilen Hakkari İmsakiye 2023 de belli oldu.
2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2023 Ramazan ayında Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi tarihinde idrak edilecektir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar