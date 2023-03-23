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Hakkari imsakiye 2023

2023 Hakkari İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Hakkari İmsakiye 2023: Hakkari İftar Vakti - Hakkari Sahur Vakti - Hakkari İmsak Vakti.

13:26 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakkari imsakiye

Hakkari imsakiye

2023 Ramazan, bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti 29 gün boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Kahramanmaraş İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı. Böylelikle, merak edilen Hakkari İmsakiye 2023 de belli oldu.

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayında Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi tarihinde idrak edilecektir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar



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#Hakkari imsak vakti
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