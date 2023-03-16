Hakkari namaz vakitleri
Şaban ayının son haftasına girerken İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ramazanda yapılacak ibadetler önce Diyanet Hakkari imsakiyesi, Hakkari sabah namazı vakitleri ve Hakkari akşam namazı vakitlerini paylaştı.
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Hakkari iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Hakkari Ramazan imsakiyesi ve Hakkari iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün