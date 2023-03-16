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Hakkari Namaz Vakitleri 2023

Hakkari imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Hakkari Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Hakkari namaz vakitleri.

15:28 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakkari namaz vakitleri

Hakkari namaz vakitleri

Şaban ayının son haftasına girerken İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ramazanda yapılacak ibadetler önce Diyanet Hakkari imsakiyesi, Hakkari sabah namazı vakitleri ve Hakkari akşam namazı vakitlerini paylaştı.

HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Hakkari iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Hakkari Ramazan imsakiyesi ve Hakkari iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün



#hakkari
#Hakkari imsakiye
#Hakkari namaz vakti
#Hakkari ezan saati
37 dakika önce
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Hakkari Namaz Vakitleri 2023
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