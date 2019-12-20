Hakkari Üniversitesi Akademik Personel alacak

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

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