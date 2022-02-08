Özgün Halil Falyalı öldürüldü mü? Halil Falyalı kimdir, neden öldürüldü?
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Halil Falyalı öldürüldü mü? Halil Falyalı kimdir, neden öldürüldü?

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalıya ilişkin son dakika haberi gündem oldu. Halil Falyalı öldürüldü mü? sorusu merak kazandı. KKTC'de öldürüldüğü bilgisi verilen Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı neden öldürüldü? Halil Falyalı'yı kim öldürdü? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Falyalı öldürüldü mü? Halil Falyalı kimdir, neden öldürüldü?
halil falyalı

Kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı. Halil Falyalı'nın öldürüldüğü haberinin ardından "Halil Falyalı'yı kim öldürdü, neden öldürüldü? Halil Falyalı kimdir, kaç yaşında? gibi sorular merak kazandı.

HALİL FALYALI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Kuzey Kıbrıs basınının aktardığına göre saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Falyalı'nın ardından YDÜ hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Falyalı burada yaşamını yitirdi.

Polis, Falyalı'nın kurşunlandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı. Saldırı sırasında Falyalı'nın eşinin ve çocuklarının konvoydaki başka bir araçta olduğu ve saldırıyı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

HALİL FALYALI KİMDİR?

2016 yılından beri ABD'de uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranmaktadır. Bu dava yüzünden KKTC'yi terk edemediği iddia edilmektedir.[2] 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2000'lerin başında Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başladı.[1] Akabinde birçok otel işletmeciliği ve kumarhane(casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ın önde gelen Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak bilinmektedir. Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmektedir. (vikipedi)

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