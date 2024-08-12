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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? SPK 12-19 Ağustos halka arz onayı alan şirketler ve talep toplama tarihleri

Halka arz takvimi 2024 için SPK'dan beklenen açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketler halka arz olmaya devam ediyor. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. ve Kıraç Galvaniz Telekominikasyon halka arzı onaylandı. 12-19 Ağustos halka olan şirketler belli oldu mu? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz olan şirketler ve talep toplama tarihleri...

15:14 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Halka arz takvimi
Halka arz takvimi

Sermaye Kurulu Piyasası SPK tarafından iki yeni şirketin halka arzına onay verildi. Yatırımcılar halka arz takvimini ve halka arz olacak şirketleri takibe aldı. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, 12-19 Ağustos halka arz takvimi...

12-19 AĞUSTOS 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. ve Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzını onayladı. Ancak henüz onaylı izahname yayınlanmadığı için talep toplama tarihleri netleşmedi.

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ OLUYOR!

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka açıklık oranı yüzde 26,64 olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğü 350 milyon TL olacak. Gündoğdu Gıda halka arz ise 35 TL hisse fiyatından talep toplayacak.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş KAÇ LOT VERİYOR?

- Sermaye Artırımı : 9.000.000 Lot

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- İlerleyen aşamalarda güncellenecektir

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ OLUYOR!

Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL ve halka açıklık oranı yüzde 26,47 olan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin henüz talep toplama tarihi açıklanmadı.

KIRAÇ GALVANİZ KAÇ LOT VERİYOR?

Sermaye Artırımı : 45.000.000 Lot

Dağıtılacak pay miktarı ilerleyen günlerde açıklanacak.



#halka arz
#halka arz olacak şirketler
#Sermaye Piyasası Kurulu
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