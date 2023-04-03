Halkbank bünyesinde farklı illerde müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. Müfettiş Yardımcısı alımı, İç Kontrolör Yardımcısı alımı, Uzman Yardımcısı alımı, BT Müfettiş Yardımcısı alımı, BT İç Kontrolör Yardımcısı alımı ve Servis Görevlisi alımı için son aşama mülakat oldu. Peki, Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Halkbank müfettiş, iç kontrolör, uzman, BT müfettiş yardımcısı ve servis mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Halkbank mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Halkbank mülakat sonuçları açıklandı mı?

Halkbank mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

Halkbank mülakat sonuçlarının açıklanacağı takvim de paylaşılmadı.

MÜFETTİŞ, İÇ KONTROLÖR VE UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

e) Yaş kriterine ilişkin olarak;

• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,

• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,

• İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,

• Uzman Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak veya tüm unvanlar için Tablo-1’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul'da istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı personelleri alınacak.

İşte sınav başvuru şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

e) Yaş kriterine ilişkin olarak;

• BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,

f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

• BT Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak

• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak veya tüm unvanlar için Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,

g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

i) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

k) BT Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı veya BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak BT İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı veya BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak.







