Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Hamas ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

HAMAS NEDİR, KİMDİR?

Hamas, Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinin önderliğinde 8 Aralık 1987'de başlayan ilk Filistin intifadasının ardından 14 Aralık'ta kuruldu. İsrail’in işgal veya abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında faaliyet gösteren Hamas hareketi, bir kısmı kendisine mesafeli yaklaşan İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarken Batılı ülkeler tarafından ise "yasaklı örgüt" veya "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

HAMAS NE ZAMAN, NASIL KURULDU?

Hamas, kendisini "İhvan ekolünün bir parçası ve bağımsız bir Filistin

örgütü" olarak tanımlayan Filistin'deki bir siyasi partidir. Filistin

halkının uluslararası toplum tarafından meşru temsilcisi olarak

sayılmaktadır.

1987’de kurulan Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha

tarafından kurulan Hamas, Arap-İslam dünyasının en büyük İslami hareketi

olarak kabul edilen Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan)

Filistin'deki uzantısıdır.

2006’da Filistin genelinde yapılan seçimler ile iktidar olan Hamas, İsrail başta

olmak üzere Batılı ülkelerce tanınmamış ve hükümetten düşürüldü. Türkiye

ise, Filistin'deki seçim sonuçlarını kabul ederek Filistin halkının iradesine

saygı gösterilmesi gerektiğini savunmuştu.

Filistin'in önemli bir coğrafi kısmını oluşturan Gazze Şeridi'ni yöneten

Hamas, 'İsrail'e direnen bir Filistin' profili çizmektedir. Hamas, hem İsrail'in

saldırılarına karşı direniş sergilemekte hem de İsrail tarafından şiddetli bir

abluka uygulanan Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistin

halkının ihtiyacını karşılamaktadır.

HAMAS NEREDE?

İsrail'e karşı düzenlediği silahlı eylemlerle adını duyuran Hamas, 2006 yılının Ocak ayında yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti. Seçimlerin ardından Hamas ile Fetih arasında meydana gelen iç çatışmalar hareketin 2007'de Gazze'yi kontrol altına almasıyla sona erdi.

İhvan'ın Filistin'deki uzantısı şeklinde silahlı bir hareket olarak kurulan Hamas, Filistin'in önemli bir coğrafi kısmını oluşturan Gazze Şeridi'ni yönetiyor.

HAMAS'IN AMACI NE?

Hamas'ın amacı, İsrail'in yıllardan beri işgal ettiği Filistin topraklarından bir

santimetre bile feragat etmemek ve 'Bağımsız Filistin'i kabul ettirmektir.

HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL EDEN ÜLKELER

İngiltere

Kanada

Yeni Zelanda

Avrupa Birliği

İsrail

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri







