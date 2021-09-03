Hangi çalışanlara PCRT testi zorunlu? İşçiler PCR testini nerede yaptıracak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi.

'Aşı ve PCR testi' konulu genelgede koronavirüs aşısı yaptırmayan işçilere yönelik yeni tedbirler yer aldı.

HANGİ ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLU?

Bakanlık açıklamasında, "Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Aynı zamanda işverenlerin koronavirüs aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi.

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Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin koronavirüs tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilecek.

Aşı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.

İŞÇİLER PCR TESTİNİ NERELERDE YAPTIRABİLECEK?

Aşı olmayan çalışanlar PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR testi alan sağlık kurumlarında verebilecek. PCR testi kiti bulunan şirketlerde alınan testler de geçerli olacak. Test sonuçları işveren tarafından kayıt altına alınacak.