Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kim ne kadar kredi alacak?

Binlerce esnafa nefes aldıracak müjdeyi Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Esnaf ve sanatkarlara müjdesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının neden olduğu zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını, olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Esnaf ne kadar kredi kullanacak?

"Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak, 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın huzurundayız. Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz.

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Esnaf kredi desteği faiz oranı kaç, limit ne kadar?

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak. Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL’ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak. KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35’i geçmemiş olanlara 300 bin TL’ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak. Tüm krediler Halk Bankası’ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

ÖTV sıfırlanacak mı?

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “100 milyarlık nefes kredisi önemli bir miktar, özellikle de borcu olup da kredi alamayan esnafın önü açılacak. Şimdi gözümüz Meclis’e getirilecek olan perakende yasasında ve işyeri kiralarımızın konutlarda olduğu gibi yüzde 25 ile sınırlandırılması ile ticari araçlarda ÖTV’nin bir kereye mahsus sıfırlanması müjdesinde” dedi.

Esnaf kredisini kimler kullanacak?

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül ise 100 milyar krediden ve borç ertelemeden toplamda 1.3 milyon esnafın yararlanacağını söyledi. Akgül verilen kredi limitlerinin yükseldiğini, bankalarda kredi vermeye kaynak yokken 100 milyarlık kaynak yaratıldığını söyledi. Piyasa kredi faizinin 9.5 olduğunu, esnaf paketinde ise 2 puan aşağıdan, yüzde 7.5 faizle kredi verileceğini belirten Akgül, esnafın en çok limit düşüklüğünden şikâyet ettiğini, bunun da 350 binden 500 bine yükseltildiğini söyledi. 1.3 milyon esnafın krediden yararlanacağını, ev araba almak için değil, raflarını, yenilemek için bu krediyi kullanacağını söyledi.