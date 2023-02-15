Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Kurum, çalışmalara ilişkin, "387 bin 346 binada 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birim incelendi. 11 bin 114 binada 71 bin 174 bağımsız birim orta hasarlı, 50 bin 576 binada 224 bin 923 bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 99 bin 300 binada 640 bin 131 bağımsız birim az hasarlı, 180 bin 355 binada 762 bin 627 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız." ifadelerini kullandı.