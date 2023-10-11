Halka arz edilen şirketler
Halka arz takvimi araştırılıyor. Ekim ayında yeni haftanın gelmesiyle birlikte 9-13 Ekim halka arz olacak şirketler hangileri olacak? Bu hafta yeni halka arz var mı?
Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.
Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.
Bir holdingden halka arz başvurusu
Enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren Koray Holding’in halka arz başvurusu yaptığı belirtildi.
Başvuru duyurusu Koray Holding’in yaklaşık üçte bir hissesine sahip olduğu Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim tarafından yapıldı.
ki şirketin ayrı ayrı Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Koray Holding yönetim kurulunca şirket paylarının halka arz edilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılacağı ve 10 Ekim 2023’te Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulduğu dile getirildi.
Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.
BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Borlease Otomotiv halka arz hisse fiyatı 25,29 TL sabit fiyattan satılacak.