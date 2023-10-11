‘Reeder ne iş yapar, halka arz ne zaman, kaç lot verecek?’ sorularının cevapları borsa yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzına onay verdi. Teknoloji sektöründe büyüyen ve ürünlerini yurt dışına da pazarlayan Reeder borsa yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Peki, Reeder halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verecek? Reeder halka arz ne zaman, lot fiyatı ne kadar? İşte detaylar.