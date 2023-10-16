|
Özgün

Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 16-20 Ekim 2023 Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi

Yeni haftada Borsa'da halka arz olacak şirketlerin isimleri ve talep toplama tarihleri merak ediliyor. Borsa İstanbul'u yakından takip eden ve şirketlerin açtıkları hisse dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar "Bu hafta Borsa'da halka arz olacak şirketlerin isimleri ve talep toplama tarihleri" şeklinde arama motorlarını meşgul ediyor. Halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldıktan sonra başlıyor. Peki yeni haftada hangi şirketler halka arz olacak? İşte, 16-20 Ekim 2023 halka arz takvimi ve yaklaşan halka arzlar listesi…

13:15 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Haftalık halka arz

Haftalık halka arz

İçindekiler

Yatırımcılar halka arz olacak firmalara odaklanmış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu iki şirketin halka arzına onay verdi. Haftalık bültende paylaşılan bilgiye göre TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz olacak. Şirketin 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL bedelli artırımı sırasında oluşan toplam 52,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

BU HAFTA (16-17-18-19-20 EKİM) HALKA ARZ OLACAK FİRMALAR

18-19-20 Ekim tarihinde TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ talep toplama işlemleri yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin halka arz başvurusunu onayladı. TAB Gıda ve Vera Konsept halka arz olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

18-19-20 Ekim Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

SPK, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.



#halka arz
#halka arz olacak şirketler
#haftalık halka arz
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?