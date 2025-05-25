Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı

22:3725/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner sorusu ve yanıtı
Milyoner sorusu ve yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşam 1145. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Gecenin dikkat çeken sorularından biri de Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? oldu. İşte merak edilen 500 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı ise haberimizde.

SORU:
Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

CEVAP: C: Suparman

A: Batman

B: Spider-Man

C: Suparman

D: Thor


İLK SUPERMAN KEL'MİŞ

Süperman, Yahudi yazarlar Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından 1933 yılında yaratıldı ancak karakter, 1938 yılında Detective Comics'e (şimdiki ismiyle DC Comics) 130 dolara satılıncaya kadar çizgi romanlarda yer almadı.


Orijinal Süperman konseptinde, dünya hakimiyetini ele geçirmeye çalışan kel ve telepatik bir kötü adam olarak yer alıyordu
. Joe Shuster'a göre Süperman, Herkül ve Flash Gordon gibi kahramanlardan esinlenmiştir. Superman'in yardımcı oyuncu kadrosunun çoğu Man of Steel ile çıkış yapmadı. Jimmy Olsen 1938'deki Action Comics #6'da çıkış yaptı ve Perry White 1940'ta Superman'de çıkış yaptı.
Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.


Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form

#Kim Milyoner Olmak İster
#Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
#Milyoner
#süper kahraman
#500 binTL'lik soru
#Superman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı