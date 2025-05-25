Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı

Orijinal Süperman konseptinde, dünya hakimiyetini ele geçirmeye çalışan kel ve telepatik bir kötü adam olarak yer alıyordu

. Joe Shuster'a göre Süperman, Herkül ve Flash Gordon gibi kahramanlardan esinlenmiştir. Superman'in yardımcı oyuncu kadrosunun çoğu Man of Steel ile çıkış yapmadı. Jimmy Olsen 1938'deki Action Comics #6'da çıkış yaptı ve Perry White 1940'ta Superman'de çıkış yaptı.