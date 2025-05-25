Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşam 1145. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Gecenin dikkat çeken sorularından biri de Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? oldu. İşte merak edilen 500 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı ise haberimizde.
A: Batman
B: Spider-Man
C: Suparman
D: Thor
Süperman, Yahudi yazarlar Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından 1933 yılında yaratıldı ancak karakter, 1938 yılında Detective Comics'e (şimdiki ismiyle DC Comics) 130 dolara satılıncaya kadar çizgi romanlarda yer almadı.
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.
Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form