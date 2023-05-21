|
Özgün

Yurtdışı oy kullanma ne zaman sona erecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs’a kadar oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. YSK verilerine göre, ilk günde yurt dışındaki seçmenlerden 452 bin 257’si yurt dışı temsilciliklerde, 19 bin 477’si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 471 bin 734’ü oy kullandı. Peki hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak? Yurtdışında oy verme işlemi ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

09:13 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak. Yurt dışında rekor katılımın sağlandığı ilk turda cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,5, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 39,6 oranında oy almıştı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs’a, gümrüklerdeyse 28 Mayıs’ta saat 17:00’ye kadar oy kullanılabilecek.

Hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak?

İRLANDA 20-24 MAYIS

BİRLEŞİK KRALLIK 20-24 MAYIS

NORVEÇ 20-24 MAYIS

DANİMARKA 20-24 MAYIS

İSVİÇRE 20-24 MAYIS

UKRAYNA 20-21 MAYIS

KANADA 20-24 MAYIS

ROMANYA 20-21 MAYIS

RUSYA 20-22 MAYIS

ABD 20-24 MAYIS

HOLLANDA 20-24 MAYIS

BELÇİKA 20-24 MAYIS

LÜKSEMBURG 20-24 MAYIS

ALMANYA 20-24 MAYIS

FRANSA 20-24 MAYIS

İSPANYA 20-22 MAYIS

AVUSTURYA 20-24 MAYIS

İTALYA 20-22 MAYIS

SIRBİSTAN 21 MAYIS

BULGARİSTAN 20-22 MAYIS

YUNANİSTAN 20-24 MAYIS

KKTC 20-24 MAYIS

MISIR 20-22 MAYIS

İSRAİL 20-22 MAYIS

LÜBNAN 20-22 MAYIS

JAPONYA 20-21 MAYIS

ÇİN 20-21 MAYIS

TAYLAND 21 MAYIS

KIRGIZISTAN 20-21 MAYIS

ÖZBEKİSTAN 20-21 MAYIS

KAZAKİSTAN 20-22 MAYIS

TÜRKMENİSTAN 20-21 MAYIS

AZERBAYCAN 20-22 MAYIS

İRAN 20-21 MAYIS

IRAK 20-21 MAYIS

AVUSTRALYA 20-24 MAYIS

YENİ ZELANDA 21 MAYIS

S. ARABİSTAN 20-22 MAYIS

GÜRCİSTAN 20-21 MAYIS

ARNAVUTLUK 20-22 MAYIS

PORTEKİZ 21 MAYIS

SİNGAPUR 21 MAYIS

BAHREYN 20-22 MAYIS

SLOVAKYA 21 MAYIS

MALEZYA 20-21 MAYIS

MALTA 20-21 MAYIS

NİJERYA 20-21 MAYIS

BELARUS 20-21 MAYIS

TANZANYA 21 MAYIS

BOSNA HERSEK 20-21 MAYIS

CEZAYİR 20-21 MAYIS

ÇEKYA 20-21 MAYIS

UMMAN ÜRDÜN 20 MAYIS

PAKİSTAN 20-21 MAYIS

ESTONYA 21 MAYIS

FAS 21 MAYIS

İSVEÇ 20-24 MAYIS

KARADAĞ 20-21 MAYIS

FİNLANDİYA 20-23 MAYIS

GÜNEY KORE 21 MAYIS

KUVEYT 20-21 MAYIS

K. MAKEDONYA 20-21 MAYIS

KATAR 20-22 MAYIS

POLONYA 20-21 MAYIS

LİTVANYA 20-21 MAYIS

MACARİSTAN 20-21 MAYIS

BAE 20-22 MAYIS

BREZİLYA 20-21 MAYIS

GÜNEY AFRİKA 20-21 MAYIS

KOSOVA 21 MAYIS

LİBYA 20-22 MAYIS

MOLDOVA 20-21 MAYIS

İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte ikinci tur seçimi nasıl yapılacak? sorusuna ilişkin haberin detayları.

#YSK
#28 Mayıs
#yurtdışı
#oy kullanma
#2023 seçimleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?