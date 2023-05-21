Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak. Yurt dışında rekor katılımın sağlandığı ilk turda cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,5, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 39,6 oranında oy almıştı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs’a, gümrüklerdeyse 28 Mayıs’ta saat 17:00’ye kadar oy kullanılabilecek.
Hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak?
İRLANDA 20-24 MAYIS
BİRLEŞİK KRALLIK 20-24 MAYIS
NORVEÇ 20-24 MAYIS
DANİMARKA 20-24 MAYIS
İSVİÇRE 20-24 MAYIS
UKRAYNA 20-21 MAYIS
KANADA 20-24 MAYIS
ROMANYA 20-21 MAYIS
RUSYA 20-22 MAYIS
ABD 20-24 MAYIS
HOLLANDA 20-24 MAYIS
BELÇİKA 20-24 MAYIS
LÜKSEMBURG 20-24 MAYIS
ALMANYA 20-24 MAYIS
FRANSA 20-24 MAYIS
İSPANYA 20-22 MAYIS
AVUSTURYA 20-24 MAYIS
İTALYA 20-22 MAYIS
SIRBİSTAN 21 MAYIS
BULGARİSTAN 20-22 MAYIS
YUNANİSTAN 20-24 MAYIS
KKTC 20-24 MAYIS
MISIR 20-22 MAYIS
İSRAİL 20-22 MAYIS
LÜBNAN 20-22 MAYIS
JAPONYA 20-21 MAYIS
ÇİN 20-21 MAYIS
TAYLAND 21 MAYIS
KIRGIZISTAN 20-21 MAYIS
ÖZBEKİSTAN 20-21 MAYIS
KAZAKİSTAN 20-22 MAYIS
TÜRKMENİSTAN 20-21 MAYIS
AZERBAYCAN 20-22 MAYIS
İRAN 20-21 MAYIS
IRAK 20-21 MAYIS
AVUSTRALYA 20-24 MAYIS
YENİ ZELANDA 21 MAYIS
S. ARABİSTAN 20-22 MAYIS
GÜRCİSTAN 20-21 MAYIS
ARNAVUTLUK 20-22 MAYIS
PORTEKİZ 21 MAYIS
SİNGAPUR 21 MAYIS
BAHREYN 20-22 MAYIS
SLOVAKYA 21 MAYIS
MALEZYA 20-21 MAYIS
MALTA 20-21 MAYIS
NİJERYA 20-21 MAYIS
BELARUS 20-21 MAYIS
TANZANYA 21 MAYIS
BOSNA HERSEK 20-21 MAYIS
CEZAYİR 20-21 MAYIS
ÇEKYA 20-21 MAYIS
UMMAN ÜRDÜN 20 MAYIS
PAKİSTAN 20-21 MAYIS
ESTONYA 21 MAYIS
FAS 21 MAYIS
İSVEÇ 20-24 MAYIS
KARADAĞ 20-21 MAYIS
FİNLANDİYA 20-23 MAYIS
GÜNEY KORE 21 MAYIS
KUVEYT 20-21 MAYIS
K. MAKEDONYA 20-21 MAYIS
KATAR 20-22 MAYIS
POLONYA 20-21 MAYIS
LİTVANYA 20-21 MAYIS
MACARİSTAN 20-21 MAYIS
BAE 20-22 MAYIS
BREZİLYA 20-21 MAYIS
GÜNEY AFRİKA 20-21 MAYIS
KOSOVA 21 MAYIS
LİBYA 20-22 MAYIS
MOLDOVA 20-21 MAYIS