Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı. Türkiye, 10 ilde geniş çaplı yıkıma yol açan 7.7 şiddetindeki depremin ardından uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğunu ilan etti. AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst düzey olan ve "Uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu" anlamına gelen "4'üncü seviyede" alarm veren Türkiye'ye tüm dünyadan yardımlar yola çıktı. Dün sabaha karşı 04.17'deki sarsıntıdan sonra Türkiye'ye yardım teklif eden ülke sayısı 45'i geçti.

Hangi ülkelerden yardım geldi?

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), çığ gibi büyüyen kampanyaları 'Dünya güçleri Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımları için acele ediyor' başlığıyla abonelerine geçti.

AVUSTRALYA-YENİ ZELANDA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, depremzedelere ulaştırılmak üzere insani yardım gruplarına ilk etapta 10 milyon dolarlık yardım sağlayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın komşusu Yeni Zelanda ise 1,5 milyon dolarlık yardımda bulunacak.

GÜNEY KORE

Asya ülkesi Türkiye'ye kurtarma görevlileri ve acil tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, ekiplerin Türkiye'ye doğru yola çıkması talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada "Yoon ilgili devlet birimlerine, Türkiye'nin ihtiyaç duyulması halinde ek destek önlemleri almaları için talimat verdi" denildi.

ABD

Depremin ardından ilk açıklamayı yapan ülkelerden biri olan ABD, 79 kişilik arama kurtarma ekibini yola çıkarıyor. Ekiplerden biri Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinden ve diğeri de California eyaletinin Los Angeles kentinden.

Fairfax'ten Türkiye'ye gleecek Virginia Görev Gücü 1 adlı ekip, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde ve Kasım 1999'daki Düzce depreminde de sahadaydı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp taziye dileklerini iletti.

AZERBAYCAN

Deprem duyulur duyulmaz Türkiye'ye ilk kurtarma ekibini yollayan ülke, kardeş Azerbaycan oldu. 370 kişiden oluşan yardım ekibinin bir kısmı çoktan deprem bölgesine ulaştı.

Bakü yönetimi ayrıca, bugün Türkiye'ye iki uçak dolusu yardım gönderiyor. Uçaklarda her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi bulunuyor.

YUNANİSTAN

Komşu Yunanistan, depremin gerçekleştiği 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye 21 kişilik yardım ekibi, özel eğitim almış iki köpek, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel ekipman, beş doktor gönderdi. Ekip, başkent Atina yakınlarındaki Elefsina Hava Üssü'nden kalkan uçakla Türkiye'ye ulaştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ise, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Miçotakis, depremzedelere ilaç, çadır, battaniye ve sağlık ekipleri yollamaya hazır olduklarını da belirtti.

KATAR

Katar, Türkiye'ye 120 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra 'sahra hastanesi, yardım malzemeleri, çadırlar ve kışlık malzeme' yolluyor.

JAPONYA

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 75 kişiden oluşan kurtarma ve yardım ekibinin Salı günü Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Tokyo yönetimi ayrıca depremzedeler için acil insani yardım da sağlayacak.

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinde yer alan havalimanındaki kurtarma ekipleri, Türkiye'ye doğru uçmaya hazırlanıyor. Ekipte 41 arama kurtarma görevlisi ve yedi köpek var.

Almanya acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemeleri hazırladı. Berlin yönetimi ayrıca, acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabileceğini kaydetti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, başkent Berlin'de yaşayan Türklerin birkaç saat içinde topladıkları yardımı kamyonlara yüklediğini bildiriyor.

İNGİLTERE

Türkiye'ye 76 uzmandan oluşan arama kurtarma ekibi yola çıktı.

FRANSA

Avrupa destek mekanizmasının bir parçası olarak 139 kişilik sivil güvenlik kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderilecek.

İSVİÇRE

Zürih Havalimanı'ndan kalkan bir uçak, İsviçreli kurtarma görevlileri ve uzmanları taşıyordu. Türkiye'ye doğru hareket eden uçakta 22 personelden oluşan REDOG ekibinin yanı sıra ayrıca 14 özel eğitimli köpek de vardı. İsviçre yanı sıra Türkiye'ye 80 uzman yolluyor.

TAYVAN

Güney Asya ülkesi Tayvan, 130 kişilik kurtarma ekibi, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesini Türkiye'ye doğru yola çıkardı.

LÜBNAN

Tarihi depremlerin şiddetli şekilde hissedildiği Lübnan da Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiyor. Lübnan ordusunun kurtarma birlikleri, teknik malzemeleriyle birlikte başkent Beyrut'taki havalimanından Türkiye'ye uçtu.

HİNDİSTAN

Dışişleri Bakanlığı, 100 kişilik arama ve kurtarma ekibinin yanı sıra özel olarak eğitilmiş köpeklerin, önemli tıbbi malzemelerle birlikte doktor ve sağlık personelinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağını duyurdu.

HOLLANDA

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve sekiz özel eğitimli köpek, Türkiye'ye hareket etti. Yerel saatle 19:00 civarında Eindhoven’den hareket eden Hollanda kurtarma ekibine, 15 ton ağır kurtarma ekipmanı bulunan bir kargo uçağı da eşlik ediyordu.

Ekipte, asker, polis, itfaiye ekibi ve ambulans görevlileri yer alıyor.

Hollanda Kızılhaçı da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Türkiye'ye inen yardım uçağı sahra hastanesi taşıyordu. Körfez ülkesi, Suriye'ye de yardım ekibi gönderdi.

ÇEKYA

Avrupa ülkesi Çekya aralarında itfaiyeci, doktor ve mühendislerin bulunduğu 68 kişilik ekip yolladı. Ekip Ostrava'daki Leos Janacek Havalimanı'ndan uçağa bindi.

ÖZBEKİSTAN

Deprem bölgesine hareket eden 100 kişilik Özbek ekibinin yanı sıra yardım, uçağı insani yardım ve özel ekipman da taşıyor.

GÜRCİSTAN

Türkiye'nin doğu komşusu Gürcistan, itfaiyecilerden oluşan 60 kişilik arama kurtarma ekibini sınırdan geçirdi.

PAKİSTAN