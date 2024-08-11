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Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?" sorusunun cevabı merak konusu.

22:45 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 23:10 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamının yaklaşık iki katıdır?
"

A) Bahreyn

B) Fas

C) Ürdün

D) Türkiye

Cevap : D) Türkiye

2021 yılı itibarıyla küresel ölçekte toplam ham petrol rezervi 244,4 milyar ton olup Venezuela %20’lik pay ile ham petrol rezervleri dağılımında en büyük orana sahip ülke konumundadır. 2021 yılı üretim verilerine göre, dünyadaki en büyük ham petrol üreticisi ülke ABD olup dünya üretiminin %17’sini karşılamaktadır.

Türkiye’nin üretilebilir rezervi 2022 itibarıyla yaklaşık 70 milyon tondur. 2022 yılında ülkemizde 421.408 metre sondaj yapılarak 191 ham petrol kuyusu açılmıştır.



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#ATV
10 saat önce
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Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?