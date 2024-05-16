Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ de halka arz için gün sayıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.’nin halka arzını onayladı.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği talep toplama tarihleri

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği şirketi için 15-17 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse kodu

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ borsada 'HRKET' koduyla işlem görecek.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı

Şirket yüzde 20,83'ini halka açacak. Halka arz fiyatı pay başına 70 lira olarak belirlenen şirketin 19 milyon 200 bin lirası sermaye artırımı, 4 milyon 800 bin lirası ortak satış olmak üzere nominal değeri 24 milyon lira olan payları satışa çıkacak

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arzında hangi bankalar var?

Halka arz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz kaç lot verir?

Katılma Göre Dağıtım Miktarı

2.000.000 Katılımcı – 8 Lot 560 TL 2.500.000 Katılımcı – 7 Lot 490 TL 3.000.000 Katılımcı – 6 Lot 420 TL 3.500.000 Katılımcı – 5 Lot 350 TL

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği tahmini halka arz büyüklüğü

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar lira olması bekleniyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz gelirini nerede kullanacak?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum, 2019 yılında şirketlerin sürdürülebilirliğinde borsaların önemiyle ilgili aldıkları eğitimin ardından halka arz sürecine şirketlerinin dahil olması gerektiğini düşündüklerini aktararak "O zamandan bu yana bunu kesin bizim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aileden önce artık burası bir milli servet. Yani üç kıtada hizmet veren bir milli servet. O sebeple burayı yaşatmamız gerektiğini düşünerek böyle bir atılıma geçtik." ifadelerini kullandı.

Halka arz gelirlerini kullanırken önceliklerinin şirketin büyümesinde kullanmak olduğuna dikkati çeken Altunkum, "Sektörümüzde en önemli konu ekipman ve mühendislik konusu. Halka arzdan gelecek payın yüzde 50'sini ekipman yatırımında, geri kalanını da finansman konularıyla ilerleteceğiz." dedi.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği ne iş yapar?