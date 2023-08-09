İkinci el araç satın almak istediğinizde doğru yolları izlerseniz sorunsuz bir satın alma süreci yaşayabilirsiniz. Araç hasar kayıtları, bir aracı satın almadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Hasar kayıtları, aracın değerini ve sigorta maliyetini etkileyebilir.

Hasar kayıtları, sigorta şirketlerinin aracın riskini değerlendirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Hasarlı bir aracın sigortalanması daha pahalı olabilir, çünkü sigorta şirketi aracın daha fazla hasar görme olasılığının daha yüksek olduğunu bilir.

Araç hasara kaydı sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el araba satın almak isteyenler en sık sorduğu soruların başında “aracın hasar kaydı veya kazası var mı?” gibi soruları yer alır. Bunun en kolay yolu cep telefonu ile 5664 üzerinden sorgulama yapmaktır. Otokocikinciel.com web sitesi tüm bu belirsizlikleri ortadan kaldırarak 2. el araçları en ince detaylarıyla 3 boyutlu olarak inceleme olanağı sunuyor. İkinci el araç almak isteyenler, araç fotoğraflarına yakından bakabiliyor, kaporta ve boya ekspertizi yapıldığı için dış görünümlerinde mevcut olan değişen parça, boyalı parça ve lokal boyaları detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. Otokocikinciel.com web sitesi, her araç bilgilerinde plaka bilgisine de yer veriyor. Böylece 5664 üzerinden TRAMER sorgulaması yapılabiliyor.

Eksper Raporu olan kazalarda değişen parçalar nasıl sorgulanır?

ERP (Eksper Raporu) olan kazalarda değişen parçaları öğrenmek için PARCA yazıp boşluk bırakarak plakanızı yazıp boşluk bırakarak hasarın oluştuğu tarihi (gg/aa/yyyy) aşağıdaki örnekteki gibi yazıp sorgulama yapabilirsiniz.

"Şasi No" ile hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Şasi numarası ile değişen parçaları öğrenmek için PARCA yazıp boşluk bırakarak S yazıp boşluk bırakarak şasi no bilgisini yazıp boşluk bırakarak hasarın oluştuğu tarihi (gg/aa/yyyy) aşağıdaki örnekteki gibi yazıp sorgulama yapabilirsiniz.

E Devlet'ten hasar kaydı sorgulanır mı?

Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

2. El Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Karar vermiş olduğunu Marka Modeli Öncesi araştırma Yapın.

2. Satıcı sorulması gereken soruları mutlaka sorun. Satıcıya sormanız gerek soruların en önemli olanlarını aşağıda sıraladık.

Aracı neden satmak istiyor?

Ne zamandan beri aracı kullanıyor?

Önemli bir kaza var mı? Hiç hasarı oldu mu?

Araç genel olarak ne durumda?

Motor durumu nasıl?

Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı?

Bu sorular sonrası araç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve eğer verdiği bilgiler sizin alacağınız araçta olması gerekenler arasında ise doğru aracın bulduğunuzu düşünerek en önemli kriter ve satıcının verdiği bilgileri de doğrulamak adına diğer adıma geçebilirsiniz.

3. 5664 Tramer Kaydı, Hasar Durumu ve Kilometre Sorgulama

4.Araca Güneş Işığının Dik vurduğu bir Noktada Bakmayın.

5. Aracı Özellikle yıkanmış ve Temiz olarak inceleyin.

6. Araç dış incelemesini yakından ve elle yapın.

7. Araç ile Test sürüşüne Çıkın

8. Ruhsat Motor ve Şasi Numaralarının doğruluğunu Kontrol Edin.

9. Son kontrol için aracı oto ekspertiz yaptırın.