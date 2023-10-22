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Hasbünallahü ve nimel vekil anlamı

Hasbünallahü ve nimel vekil, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen bir duadır. Kuran-ı Kerim'in Al-i İmran Suresi'nin 173. ayetinde geçen bu dua, Müslümanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir tevekkül ifadesidir. İşte Hasbünallahü ve nimel vekil Arapça yazlışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve hakkındaki hadisler.

12:57 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hasbünallahü ve nimel vekil anlamı ve fazileti, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu

Hasbünallahü ve nimel vekil anlamı ve fazileti, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu

İçindekiler

Hasbünallahü ve nimel vekil, zor zamanlarda Allah'a sığınmak ve O'ndan yardım dilemek için söylenir. Bu dua, kişinin kendi gücünün ve imkânlarının sınırlı olduğunu, ancak Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu hatırlatır. Bu nedenle, kişi her türlü zorluğu ve sıkıntıyı Allah'a havale eder ve O'nun yardımını umar.

Hasbünallahü ve nimel vekil duası, sadece zor zamanlarda değil, her zaman söylenebilir. Bu dua, kişinin Allah'a olan güvenini ve bağlılığını ifade eder. Ayrıca, kişinin Allah'ın koruması altında olduğunu ve her türlü zorluktan O'nun sayesinde kurtulacağını hatırlatır.

Hasbünallahü ve nimel vekil Arapça yazlışı

Hasbünallahü ve nimel vekil duası, hem Arapça hem de Türkçe olarak okunabilir. Duanın Arapça okunuşu şu şekildedir:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Hasbünallahü ve nimel vekil Türkçe okunuşu

Duanın Türkçe okunuşu şu şekildedir: Hasbünallahü ve nimel vekil

Hasbünallahü ve nimel vekil Türkçe anlamı

Duanın Türkçe anlamı şu şekildedir: Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

Hasbünallahü ve nimel vekil duasının faziletleri

Hasbünallahü ve nimel vekil duasının faziletleri hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir:

Hz. Muhammed (s.a.v.), "Kim, Hasbünallahü ve nimel vekil duasını sabah ve akşam yedi kez okursa, Allah onu bütün belalardan korur." buyurmuştur.

Hz. Ali (r.a.), "Hasbünallahü ve nimel vekil duası, bir kale gibidir. Bu duayı okuyan kişi, Allah'ın koruması altında olur." demiştir. Hz. İbn Abbas (r.a.), "Hasbünallahü ve nimel vekil duası, sıkıntılı zamanlarda söylenecek en güzel duadır." demiştir.

Kişinin içinden çıkamadığı, kendisini çaresiz hissettikleri bir durum içerisinde olduklarında kişi Allah’ı bu dua ile vekil kılarak sıkıntısını Allah’a havale etmelidir. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in bir hadisi rivayet edildiğine göre; sizlerden herhangi biri düşmanla karşılaşma, bela, dert, sıkıntı, sorun, keder, elem gibi karşılaştığı büyük bir olayda Hasbünallahü ve nimel vekil duasını okuyun. Allah içine düşmş olduğunuz bu durumdan sizi uzaklaştıracaktır demiştir.

Hasbünallahü ve Nimel Vekil ile İlgili Hadis-i Şerif

Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

“Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” sözünü, ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselâm söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız!” dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber müslümanların imanını arttırmıştı ve onlar hep birlikte “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” demişlerdi.

Buhârî’nin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan naklettiği bir başka rivayette Abdullah şöyle demiştir:

“Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselâm’ın son sözü:

“Allah bana yeter, o ne güzel vekildir” demek olmuştur. (Buhârî, Tefsîrû sûre (3), 13)

Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası
Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası

Deprem duası, deprem sırasında ve sonrasında okunabilecek bir duadır. Deprem olurken okunacak dua, ile her şeye gücü yeten Allah'tan (C.C) yardım istemek için okunur. Deprem duası, her Müslümanın ezberinde olması gereken bir duadır. Depremler, yer kabuğunun ani ve şiddetli hareketleri sonucu oluşan sarsıntılardır. Türkiye’nin her neresinde olursa olsu meydana gelen irili ufaklı deprem anında ve sonunda milyonlarca vatandaş duaya yönelmekte. Dua etmek, Allah'a yakınlaşmanın, O'nun sevgi ve rahmetini kazanmanın, sıkıntı ve zorluklardan kurtulmanın bir yoludur. Depremler sonrasında enkaz altında kalanlara dua etmek isteyenler için depremde okunacak dualar ve sureleri haberimizde derledik. Peki Deprem olunca hangi sure okunur? Deprem duası Türkçe? Doğal afetlerden korunmak için hangi dualar okunur? İşte Depremde okunacak dualar ve sureler.


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