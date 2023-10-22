Hasbünallahü ve nimel vekil, zor zamanlarda Allah'a sığınmak ve O'ndan yardım dilemek için söylenir. Bu dua, kişinin kendi gücünün ve imkânlarının sınırlı olduğunu, ancak Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu hatırlatır. Bu nedenle, kişi her türlü zorluğu ve sıkıntıyı Allah'a havale eder ve O'nun yardımını umar.

Hasbünallahü ve nimel vekil duası, sadece zor zamanlarda değil, her zaman söylenebilir. Bu dua, kişinin Allah'a olan güvenini ve bağlılığını ifade eder. Ayrıca, kişinin Allah'ın koruması altında olduğunu ve her türlü zorluktan O'nun sayesinde kurtulacağını hatırlatır.

Hasbünallahü ve nimel vekil Arapça yazlışı

Hasbünallahü ve nimel vekil duası, hem Arapça hem de Türkçe olarak okunabilir. Duanın Arapça okunuşu şu şekildedir:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Hasbünallahü ve nimel vekil Türkçe okunuşu

Duanın Türkçe okunuşu şu şekildedir: Hasbünallahü ve nimel vekil

Hasbünallahü ve nimel vekil Türkçe anlamı

Duanın Türkçe anlamı şu şekildedir: Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

Hasbünallahü ve nimel vekil duasının faziletleri

Hasbünallahü ve nimel vekil duasının faziletleri hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir:

Hz. Muhammed (s.a.v.), "Kim, Hasbünallahü ve nimel vekil duasını sabah ve akşam yedi kez okursa, Allah onu bütün belalardan korur." buyurmuştur.

Hz. Ali (r.a.), "Hasbünallahü ve nimel vekil duası, bir kale gibidir. Bu duayı okuyan kişi, Allah'ın koruması altında olur." demiştir. Hz. İbn Abbas (r.a.), "Hasbünallahü ve nimel vekil duası, sıkıntılı zamanlarda söylenecek en güzel duadır." demiştir.

Kişinin içinden çıkamadığı, kendisini çaresiz hissettikleri bir durum içerisinde olduklarında kişi Allah’ı bu dua ile vekil kılarak sıkıntısını Allah’a havale etmelidir. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in bir hadisi rivayet edildiğine göre; sizlerden herhangi biri düşmanla karşılaşma, bela, dert, sıkıntı, sorun, keder, elem gibi karşılaştığı büyük bir olayda Hasbünallahü ve nimel vekil duasını okuyun. Allah içine düşmş olduğunuz bu durumdan sizi uzaklaştıracaktır demiştir.

Hasbünallahü ve Nimel Vekil ile İlgili Hadis-i Şerif

Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

“Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” sözünü, ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselâm söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız!” dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber müslümanların imanını arttırmıştı ve onlar hep birlikte “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” demişlerdi.

Buhârî’nin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan naklettiği bir başka rivayette Abdullah şöyle demiştir:

“Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselâm’ın son sözü:

“Allah bana yeter, o ne güzel vekildir” demek olmuştur. (Buhârî, Tefsîrû sûre (3), 13)



