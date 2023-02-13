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Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı! THY ve Pegasus uçakları İstanbul Havalimanı’na indi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, ekiplerin aralıksız onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay’dan İstanbul Havalimanı’na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Onarılan Hatay havalimanından kalkan THY ve Pegasus uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

09:09 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay Havalimanı

Hatay Havalimanı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan, yolcularıyla yeniden havalanan THY ve Pegasus uçakları seferlerini tamamladı.

THY UÇAĞI HATAY HAVALİMANI'NDAN KALKAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLK SEFERİNİ YAPTI

Hatay’dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı’na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören ve bir süredir uçuş trafiğine kapalı olan Hatay Havalimanı’nın pistindeki bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Hatay havalimanı resmen uçuşa hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı’ndan yolcusuz kalkan ve deprem bölgelerine yardım malzemesi taşıyan Boeing tipi uçağın Hatay’a sorunsuz inmesiyle depremin meydana geldiği günden bu yana Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşmiş oldu. Hatay’dan İstanbul’a ilk tahliye uçuşu ise, gece 00.45 sıralarında Hatay’dan havalanan, AFAD gönüllüleri ile birlikte depremzedeleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK6946 sefer sayılı yolcu uçağının İstanbul Havalimanı’na sorunsuz inmesiyle Hatay kalkışlı ilk tahliye uçuşu gerçekleşmiş oldu.

HATAY HAVALİMANI'NDAN KALKAN PEGASUS UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan havalanan Pegasus Hava Yolları'nın "PC 4031" sefer sayılı uçağı, 60 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi."Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan, yolcularıyla yeniden havalanan Pegasus uçağı seferini tamamladı.

İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ile görev değişimi yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 60 kişinin bindiği uçak, 03.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.



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38 dakika önce
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Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı! THY ve Pegasus uçakları İstanbul Havalimanı’na indi
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