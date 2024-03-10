Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Hatay'da sahur kaçta bitiyor, imsak ne zaman sona eriyor? gibi soruların cevaplarına Hatay imsakiye sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki Hatay sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? İşte 2024 sahur vakti Hatay imsakiyesi.

Hatay Sahur Vakti 2024

Hatay sahur vakti kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Hatay'da ilk imsak 05:26’da bitecek. Hatay Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Sahur ne demektir?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Hatay ilçeleri, tarihi ve coğrafi konumu

Hatay ilimiz, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ildir. Tarihi, coğrafi özellikleri, ilçeleri ve nüfusu ile oldukça zengin bir bölgedir.

Hatay Tarihi

Hatay ilimizin tarihi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölge, tarihte Hititler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle bölgede birçok tarihi eser bulunmaktadır. Hatay ilimiz, 1939 yılında Türkiye'ye katılmıştır.

Hatay Coğrafi Özellikleri

Hatay ilimiz, Türkiye'nin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Suriye, batısında Akdeniz, kuzeyinde Osmaniye ve Gaziantep, güneyinde ise Adana illeri bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 5.524 km²'dir. İlin en yüksek dağı Nur Dağı'dır. İlde Seyhan ve Asi nehirleri bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin kıyı kesimleri, turizm açısından oldukça önemlidir.

Hatay ilçeleri