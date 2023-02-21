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Hatay seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var" dedi. Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı. Bu haberimizde Hatay seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Hatay yerel seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Hatay Büyükşehir Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Hatay seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

18:07 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay seçim sonuçları

Hatay seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecek" dedi. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Hatay seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.

Hayat milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

  • Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38’ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

Hatay'da hangi parti ne kadar oy aldı? Hatay'da hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 36,2
  2. CHP % 30,6
  3. MHP % 14,4
  4. HDP % 11
  5. İYİ Parti % 6,5

Hatay yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş oyların % 55,16’sını alırken, AK Parti adayı İbrahim Güler ise oyların % 42,81’ini aldı.

Hatay İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. CHP % 37,64
  2. AK Parti % 37,28
  3. İYİ Parti % 8,44
  4. MHP % 5,64


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Hatay seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
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