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Hatay seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecek" dedi. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Hatay seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş oyların % 55,16’sını alırken, AK Parti adayı İbrahim Güler ise oyların % 42,81’ini aldı.