Hatay 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Hatay Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Hatay cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Hatay’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Hatay 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Hatay Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Hatay seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Hatay 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Hatay 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 48.1 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 48 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Hatay’da aldığı oy oranı ise % 3.6 oldu.

14 Mayıs Hatay Sinop milletvekili seçim sonuçları

Hatay 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 33.9’unu alırken CHP % 28.4 oranında oya sahip oldu. Hatay’da MHP % 12.2, TİP % 8.6, İYİ Parti % 8, Yeşil Sol Parti % 3.3, Yeniden Refah Partisi % 1.8 oranında oy aldı.

Hatay kazanan milletvekilleri kim oldu?

Adem Yeşildal AK Parti

Abdulkadir Özel AK Parti

Hüseyin Yayman AK Parti

Kemal Karahan AK Parti

Mehmet Güzelmansur CHP

Nermin Yıldırım Kara CHP

Servet Mullaoğlu CHP

Necmettin Çalışkan CHP

Lütfi Kaşıkçı MHP

Şerafettin Can Atalay TİP

Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Hatay'da partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu :

AK Parti Hatay milletteki adayları

1- Adem Yeşildal

2- Abdulkadir Özel

3- Hüseyin Yayman

4- Kemal Karahan

5- Zehra Eren

6- Cengiz Yıldız

7- Filiz Özçörekçi

8- Ahmet Alper Soylu

9- Mehmet Hakan Yılmaz

10- Halil Ersen Doğan

11- Necmiddin Çito

CHP Hatay milletteki adayları

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

MHP Hatay milletvekili adayları

1 LÜTFÜ KAŞIKÇI

2 İSMAİL BAŞAR

3 MEHMET BİLGİLİ

4 HÜSEYİN ZAROĞLU

5 HÜSEYİN AKGÖL

6 AHMET GEDİK

7 NİGAR ÖZER

8 UYGAR POLAT

9 HASAN KENDİR

10 YUNUS TÜRK

11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayları

1- Adnan Şefik Çirkin

2- Gökhan Zan

3- Gülümser Ceylan Köle

4- Sarper Davut

5- İlyas Uygur

6- Mehmet Oğuz Turan

7- Aylin Anıl Arslan

8- Osman Ağca

9- Çağatay Karamanoğlu

10- Muhammet Mustafa Balcı

11- Tuna Ebru Özdemir

2018 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.

2018 Hayat milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38’ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Hatay'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 36,2 CHP % 30,6 MHP % 14,4 HDP % 11 İYİ Parti % 6,5

2019 Hatay yerel seçim sonuçları

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş oyların % 55,16’sını alırken, AK Parti adayı İbrahim Güler ise oyların % 42,81’ini aldı.

2019 Hatay İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 37,64 AK Parti % 37,28 İYİ Parti % 8,44 MHP % 5,64

Hatay hakkında bilgiler

Hatay, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 1.6 milyondur ve yüzölçümü 5,524 km²'dir. İl merkezi Antakya'dır.

Hatay, tarihi kalıntıları, zengin kültürel dokusu, yemekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehirdir. İl toprakları, Akdeniz'in güneydoğu kıyısında yer alır ve Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.

Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kalıntılar, antik kentler ve tarihi yapılar, şehrin zengin tarihi mirasının bir göstergesidir. Hatay'ın en önemli tarihi yapılarından biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antakya Mozaik Müzesi'dir. Bu müze, Roma dönemine ait zengin mozaiklerle dolu olan eski bir kilise olan Saint Pierre Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Hatay mutfağı, zengin lezzetleri ve özgün tatlarıyla ünlüdür. İlin yemek kültürü, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından etkilenmiştir. İçli köfte, humus, zahter salatası, künefe gibi yemekler, Hatay'ın en bilinen lezzetleri arasındadır.

Hatay ilinin ilçeleri ise şu şekildedir: Altınözü, Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı.



