Hatay seçim sonuçları
Hatay Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Hatay Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
14 Mayıs Hatay 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Hatay 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 48.1 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 48 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Hatay’da aldığı oy oranı ise % 3.6 oldu.
14 Mayıs Hatay Sinop milletvekili seçim sonuçları
Hatay 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 33.9’unu alırken CHP % 28.4 oranında oya sahip oldu. Hatay’da MHP % 12.2, TİP % 8.6, İYİ Parti % 8, Yeşil Sol Parti % 3.3, Yeniden Refah Partisi % 1.8 oranında oy aldı.
Hatay kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Adem Yeşildal AK Parti
- Abdulkadir Özel AK Parti
- Hüseyin Yayman AK Parti
- Kemal Karahan AK Parti
- Mehmet Güzelmansur CHP
- Nermin Yıldırım Kara CHP
- Servet Mullaoğlu CHP
- Necmettin Çalışkan CHP
- Lütfi Kaşıkçı MHP
- Şerafettin Can Atalay TİP
- Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti
AK Parti Hatay milletteki adayları
1- Adem Yeşildal
2- Abdulkadir Özel
3- Hüseyin Yayman
4- Kemal Karahan
5- Zehra Eren
6- Cengiz Yıldız
7- Filiz Özçörekçi
8- Ahmet Alper Soylu
9- Mehmet Hakan Yılmaz
10- Halil Ersen Doğan
11- Necmiddin Çito
CHP Hatay milletteki adayları
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
MHP Hatay milletvekili adayları
1 LÜTFÜ KAŞIKÇI
2 İSMAİL BAŞAR
3 MEHMET BİLGİLİ
4 HÜSEYİN ZAROĞLU
5 HÜSEYİN AKGÖL
6 AHMET GEDİK
7 NİGAR ÖZER
8 UYGAR POLAT
9 HASAN KENDİR
10 YUNUS TÜRK
11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayları
1- Adnan Şefik Çirkin
2- Gökhan Zan
3- Gülümser Ceylan Köle
4- Sarper Davut
5- İlyas Uygur
6- Mehmet Oğuz Turan
7- Aylin Anıl Arslan
8- Osman Ağca
9- Çağatay Karamanoğlu
10- Muhammet Mustafa Balcı
11- Tuna Ebru Özdemir
2018 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.
2018 Hayat milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38’ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.
2018 Hatay'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 36,2
- CHP % 30,6
- MHP % 14,4
- HDP % 11
- İYİ Parti % 6,5
2019 Hatay yerel seçim sonuçları
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş oyların % 55,16’sını alırken, AK Parti adayı İbrahim Güler ise oyların % 42,81’ini aldı.
2019 Hatay İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 37,64
- AK Parti % 37,28
- İYİ Parti % 8,44
- MHP % 5,64
Hatay hakkında bilgiler
Hatay, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 1.6 milyondur ve yüzölçümü 5,524 km²'dir. İl merkezi Antakya'dır.
Hatay, tarihi kalıntıları, zengin kültürel dokusu, yemekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehirdir. İl toprakları, Akdeniz'in güneydoğu kıyısında yer alır ve Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.
Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kalıntılar, antik kentler ve tarihi yapılar, şehrin zengin tarihi mirasının bir göstergesidir. Hatay'ın en önemli tarihi yapılarından biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antakya Mozaik Müzesi'dir. Bu müze, Roma dönemine ait zengin mozaiklerle dolu olan eski bir kilise olan Saint Pierre Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.
Hatay mutfağı, zengin lezzetleri ve özgün tatlarıyla ünlüdür. İlin yemek kültürü, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından etkilenmiştir. İçli köfte, humus, zahter salatası, künefe gibi yemekler, Hatay'ın en bilinen lezzetleri arasındadır.
Hatay ilinin ilçeleri ise şu şekildedir: Altınözü, Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı.