Hatayspor 1-1 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)

"Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürlere olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek."