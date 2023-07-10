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Hatayspor - Hull City hazırlık maçında kazanan çıkmadı: 1-1

Hatayspor sezonun ilk hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda İngiliz kulübü Hull City ile karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 68’ William Jarvis ve 83’ Ünal Emre Durmuşhan’dan geldi. Hatayspor - Hull City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:26 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatayspor 1-1 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)

Hatayspor 1-1 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)

Hatayspor sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi. Bursa’da oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

HATAYSPOR - HULL CİTY MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Hull City maç özetini izlemek için

HATAYSPOR - HULL CİTY MAÇININ ARDINDAN

Hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, aylar sonra sahaya dimdik çıktıklarını ve kendileri için bunun çok anlamlı olduğunu söyledi.

Demirel, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bursa'da bu özel karşılaşmada kendilerini ağırlayan herkese teşekkür eden Demirel, şöyle konuştu:

"Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürlere olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek."



#Hatayspor
#Hull City
#William Jarvis
#Ünal Emre Durmuşhan
40 dakika önce
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