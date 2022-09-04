Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 5. hafta programı

Hatayspor Süper Lig’in 5. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanda Burak Şeker düdük çalacak.
HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor Adana Demirspor Maçı bu akşam saat 19:15’te başlayacak. Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Burak Şeker olacak.
Hatayspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı?
Hatayspor Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
Hatayspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjema, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, Sadık, El Kaabi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, N’Diaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba