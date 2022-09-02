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Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolseverler Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte maçın ayrıntıları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI: Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11
Ankaragücü Beşiktaş maçı

Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Ankaragücü Beşiktaş maçı
Ankaragücü Beşiktaş maçı

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

Son haftada kendi sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlu eden siyah beyazlılar topladığı 10 puanla zirvede bulunuyor.

Rakibi Ankaragücü ise Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu. Bir maç da eksiği bulunan Ankaragücü 1 puanla son dırada yer alıyor.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında 16 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü’ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching ile başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla noktalandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.
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