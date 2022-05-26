Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. İşte, haberin detayları.
METEOROLOJİ UYARDI
Aydın'da 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında 12 dereceye kadar artacak.
Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında sıcaklıklar artıyor.
Günün en yüksek sıcaklığı 40 dereceyi bulacak
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.