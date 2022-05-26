Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

Spor

İbrahim Üzülmez: "İkinci maç daha da zor olacak"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bandırmaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İkinci maç daha da zor olacak. Karşımızda en azından finali oynamak isteyen takım olacak. Biz de istiyoruz. İnşallah ikinci maç oyun olarak da skor olarak da istediğimiz bir müsabaka olur" dedi.