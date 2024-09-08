Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sel ve taşkınlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin büyük bir bölümünde bugün parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin birçok bölümü bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sahne olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğu, Sinop'un iç, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un kuzey, Samsun'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyindeki yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu,kuzeyi yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 35°C