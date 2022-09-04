Özgün Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı Yağış var şemsiyeleri almayı unutmayın
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağış var şemsiyeleri almayı unutmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Eylül tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Eylül ayının girmesiyle birlikte yaz sıcaklarına veda edilmekte. Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Eylül Pazar hava nasıl olacak? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri. İşte illere göre 4 Eylül 2022 Meteoroloji hava durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava nasıl olacak? Hangi illerde yağmur var? Son dakika: 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Hava durumu: Meteoroloji son bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Eylül Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 20°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı (Yarın hava nasıl olacak)

KOCAELİ 20°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı (Yarın hava nasıl olacak)

ISPARTA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı (Yarın hava nasıl olacak)

KASTAMONU 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 25°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 26°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı (Yarın hava nasıl olacak)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 13°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 38°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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