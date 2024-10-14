Türkiye genelindeki sıcaklıkların azalması ve yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yaptığı açıklamada, "Yağışların pazartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde, çarşamba günü ise Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş'ta şiddetli bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.” dedi.

Sıcaklıklar düşecek mi, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, bu bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerde ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yüksel, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların ülke genelinde 5-6 derece düşmesini, buna bağlı olarak da yer yer bazı bölgelerde artık mevsim normallerinin altına ineceğini aktardı. Bazı bölgelerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

Ankara ve İzmir'de de hafta ortasına kadar yağış beklenmediğini vurgulayan Yüksel şu bilgiyi paylaştı:

"Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış yok. Hava parçalı ve az bulutlu, gece sıcaklıkları 9 ila 11 derece, gündüz ise 22-23 derece civarında olacak. İzmir'de de hava parçalı ve az bulutlu, 3 gün boyunca gece sıcaklıkları 17-18, gündüz ise 27-28 derece civarında olmasını bekliyoruz."