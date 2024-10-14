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Rize'de toprak kayması: Bir sitenin istinat duvarı çöktü

Rize'de toprak kayması: Bir sitenin istinat duvarı çöktü

14:1814/10/2024, Pazartesi
AA
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Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.
Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.

Rize'de bir sitenin önündeki toprağın kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü.

Rize'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmındaki toprak kaydı.

Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı.


Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.


Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.


Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.


Nepal’de heyelan ve sel sebebiyle 148 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 148 kişi öldü. The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti. Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

#Rİze
#şiddetli yağış
#toprak kayması

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