Trabzon’da sel ve heyelan

Yurt genelinde sağanak hakim oldu. Trabzon, İstanbul ve Bitlis ve Adana'daki yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon’da önceki gece son 24 saatte metrekareye 160 kilogram yağış düştü. Sürmene’de sele kapılan 65 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir aranıyor. Sel ve heyelanın vurduğu Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçeleri çamur içinde kaldı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Havanın aydınlamasıyla felaketin boyutu gözler önüne serildi. Cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları sürüyor. Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde, camiye gitmek için evden çıkan işitme engelli Ali Kemal Demir (65), geri dönmedi. Demir için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

BİTLİS’TE DERELER TAŞTI

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu. Ekipler, su ve çamuru tahliye etmek için çalışma başlattı.

ADANA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Adana'da da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

İstanbul’u sağanak vurdu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camii'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

26 Şehirde şiddetli yağmur

Ülke genelinde sağanaklar devam ederken Meteoroloji, hafta sonu için tedbirli olunmasını istendi. İstanbul dahil 26 şehirde şiddetli yağmur bekleniyor.

İki şehirde yıldırım can aldı: 3 ölü 6 yaralı

Şırnak ve Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu. Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı. Mardin Nusaybin'de ise Şükriye K.'nın bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.







