Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Uzmanlar duyurdu: Cuma gününden itibaren sert...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.