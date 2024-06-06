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Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Uzmanlar duyurdu: Cuma gününden itibaren sert...

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yeni bir hava durumu raporu yayımladı. İşte açıklamanın detayları...

16:24 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu
Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Haziran için hava durumu değerlendirmelerini açıkladı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği ve bu durumun cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. İşte açıklamanın detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Kıyı Ege ile Marmara’nın güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

#Hava durumu
#sıcaklık
#Sıcak hava
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