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Havalar ısınıyor... Sıcaklıklar 2-4 derece artacak! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

Havaların ısınacağı tarih için bekleyiş başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları beklenen seviyeye ulaşmadı. Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen serin havalar ve yağışlar etkisini gösterirken sıcaklıkların ne zaman artacağı merak konusu oldu. Havalar ne zaman ısınacak? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Meteoroloji 15 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yurdu etkisi altına alana kar, sağanak ve soğuk hava yerini nihayet güneşli havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

12:24 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak. Yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı.

Bugün hava nasıl olacak? 15 Mayıs 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak. Yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları önümüzdeki haftadan itibaren artışa geçecek. Özellikle hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 22-23 derece ve üzerine çıkacak.



#hava durumu
#yaz sıcakları
#meteoroloji
#anlık hava durumu
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