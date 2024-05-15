Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak. Yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı.

Bugün hava nasıl olacak? 15 Mayıs 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak. Yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı.

📆15 Mayıs 2024 Çarşamba

🌡️Hava Sıcaklığı: Tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir. pic.twitter.com/PQM8RhRx8x — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 15, 2024

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları önümüzdeki haftadan itibaren artışa geçecek. Özellikle hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 22-23 derece ve üzerine çıkacak.







