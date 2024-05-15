Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü

Bugün Sivas’ın tarihi kent meydanını dolaşırken çekeceğiniz bir fotoğraf karesinin içine girecek dört eser; Şifaiye, Çifte Minare, Buruciye ve Kale Cami’dir. Bu sahanın biraz dışında çekilecek bir diğer karede ise Gök Medrese olacaktır. Bu yapıların birbirleriyle olan muhabbetlerini İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Rıdvan Nafiz Edgüer’in kaleminden okuyalım.