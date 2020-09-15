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Hayat Osman Amcayı kaybettik Bugün Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazı ile ebediyete uğurlanacak
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​ Osman Amca’yı kaybettik: Bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile ebediyete uğurlanacak

Osman Amca’yı kaybettik: Bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile ebediyete uğurlanacak

Yeni Şafak’ın Osman Amca’sı, yazarımız Osman Akkuşak’ı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında kaybettik. Yazı hayatına 1952’de başlayan duayen gazeteci yazar Akkuşak’ın bin 400’den fazla makale ve incelemesi yayınlandı. Osman Amca, bugün 15.30’da Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, hayatını kaybetti.
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, hayatını kaybetti.

Gazetemizin yazarlarından ve Babıali dünyasının yakından tanıdığı gazeteci, yazar, eğitmen Osman Akkuşak tedavi gördüğü hastanede dün gece 89 yaşında vefat etti. Akkuşak, bugün Fatih Camii’den 15.30’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 1952 yılında Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı Büyük Doğu gazetesinde kültür sanat sayfası editörlüğü yaparak meslek hayatına giren Akkuşak, çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaparken aynı zamanda yazı hayatından da hiç kopmadı. Osman Akkuşak, uzun yıllardır Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Okumayı, yazmayı ve kitap biriktirmeyi çok seven gazetemizin Osman Amca’sı bu sevgisini anlatmak için bizi her ziyaretinde “Vasiyetimdir beni kitaplarla gömün” sözleriyle dile getirirdi.

Osman Akkuşak

Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
FOTOĞRAF 9
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Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı.
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Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.
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Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.
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Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Akkuşan, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında makale ve inceleme yayınladı.


İKİMİZ DE YAZAR OLDUK

20 Ağustos 1931 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Osman Akkuşak eğitim hayatını sırasıyla Kütahya, Adana ve İstanbul Çapa Öğretmen Okulu’nda sürdürdü. Çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu’yla akraba olan Osman Akkuşak Yeni Şafak Gazetesi Pazar ekine verdiği röportajda ikisinin de kitaplara olan ilgisini şöyle anlatmıştı: Rahmetli annem Nesime Akkuşak, mahalledeki komşuların çocuklarına ders okutan bilgili bir hanımdı. İyi hatırlarım kendi kitapları vardı, evde Ahmediye’si, Muhammediye’si vardı. İlk irfanımı, bilgimi ben annemden aldım. Ama genlerimizde de var sanırım. Gülten (Dayıoğlu) de yazar oldu, ben de yazar oldum.”

Eğitime gazeteciliğe ve Türk diline emek verdi

  • Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “İlim ve Sanat Eserleri Bürosu” başkanlığı görevini üstlenen Akkuşak, yine MEB’in Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu’nda âzâ olarak hizmet etti. Ayrıca Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü de yaptı. Akkuşak; İstanbul Ekspres, Son Telgraf, Büyük Doğu, Zafer, Adalet, Dünya, Son Havadis, Türkiye, Tercüman, Güneş ve en son Yeni Şafak gazetelerinde yazılar yazdı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti’nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını da yaptı. Akkuşak, Türkiye Edebiyat Cemiyeti’nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet etti. Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Kompozisyon Kitabı ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunuyor.

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