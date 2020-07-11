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Hayat 104 yaşındaki Kıymet Öğretmen vefat etti Bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü
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104 yaşındaki Kıymet Öğretmen vefat etti: Bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü

104 yıllık ömrü boyunca bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören emekli öğretmen Kıymet Gazez, Balıkesir'in Gönen ilçesinde vefat etti. ilerleyen yaşına rağmen kuvvetli hafızası ile dikkati çeken Gazez, kendisini ziyaret edenlere hatıralarını anlatmaktan büyük zevk alıyordu.

Haber Merkezi İHA
Emekli öğretmen Kıymet Gazez
Emekli öğretmen Kıymet Gazez

Balıkesir Gönen’de 1915 yılında dünyaya gelen ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapıp emekli olduktan sonra memleketinde ikamet etmeye devam eden 104 yaşındaki Kıymet Gazez hayata vedâ etti.

Kuvvetli hafızası ile dikkat çekiyordu

Uzun ömründe bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Kıymet Öğretmen, ilerleyen yaşına rağmen kuvvetli hafızası ile dikkati çekiyordu. Bir asrı geride bırakan Gazez, kendisini ziyaret edenlere hatıralarını anlatmaktan büyük zevk alıyordu.

100 yaşını aşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı’nca kendisine geçtiğimiz yıllarda hediye takdim edilen Kıymet Gazez, Gönen Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Gazez’in cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz da katıldı. Gazez’in vasiyeti üzerine tabutuna Türk bayrağı örtülürken, baş hizasına da papatyalardan yapılmış bir çiçek buketi yerleştirildi.

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