Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırda 6 yaşındaki kız çocuğu vahşice boğularak öldürüldü
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu dedesinin evinin önünde ölü bulundu

Diyarbakır’da 6 yaşındaki kız çocuğu vahşice boğularak öldürüldü

Diyarbakır'da tarlada çalışmaya giden anne babanın dedesine emanet ettiği 6 yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu. Dedesi tarafından bulunan çocuğun hastanede yapılan kontrolünde öldüğü ve boğazında ise ip izi bulunduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, anne ve babası tarafından dedesine emanet edilen 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, evin bahçesindeki duvarın dibinde bulundu. Küçük kızın yapılan ön otopsisinde boynunda ip izi olduğu belirlendi.

DEDESİ UYUYA KALDI ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil Tekel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Evin Teker’in anne ve babası köylerde buğday toplamak için sabah evden çıkarken 6 yaşındaki kızlarını da dedesi İsmet Teker’e bıraktı. Anne ve babası evden çıkan Evin, dedesinin evinin bahçesinde oyun oynamaya başladı. İddiaya göre bir süre uyuyan dede İsmet Teker, uyandıktan sonra küçük kızı bahçe duvarında hareketsiz bir şekilde dururken buldu.
Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın yakınları hastanede verdikleri ilk bilgide çocuğun sara hastası olduğunu, nöbet geçirdiğini, nöbet geçirdiği esnada kimse yanında olmadığı için bir saate yakın nefessiz kaldığından dolayı öldüğü bilgisini verdi.

Diyarbakır'da saldırgan kahvehanede 3 kişiyi kurşunladı, kaçarken 5 yaşındaki çocuğu da öldürdü
GÜNDEM
Diyarbakır'da saldırgan kahvehanede 3 kişiyi kurşunladı, kaçarken 5 yaşındaki çocuğu da öldürdü

BOYNUNDA İP İZİ TESPİT EDİLDİ

  • Acil doktorların yaptığı ilk incelemede, çocuğun boynunda ip izi olduğu ve Evin’in iple boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine emniyete haber verildi. Dede İsmet Teker, savcılığa verdiği ifadede akşam evin balkonunda otururken uykuya daldığını, belirli bir miktar uyuduktan sonra uyandığını, uyandığında torunu Evin’i etrafında bulamayınca onu aramaya başladığını söyledi. Torunu Evin’i duvar dibinde oturur vaziyete ve kafasını da duvara dayalı halde bulduğunu aktaran İsmet Teker, onun orada uyuduğunu sandığını uyandırmak için seslendiği ve yokladığı esnada torunun cansız bedeni yere yığıldığı bilgisini verdi.

Küçük kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olaya ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da büyük operasyon: 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır'da büyük operasyon: 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da Roma ve İslami döneme ait 168 tarihi eser ele geçirildi: Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Diyarbakır’da Roma ve İslami döneme ait 168 tarihi eser ele geçirildi: Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Abone Ol Google News
Yunan başbakandan hadsiz sözler

Yunan başbakandan hadsiz sözler

​Türkiye'nin Ayasofya kararı, AB'yle ilişkilerini de etkileyecek.
Üç vardiyalı eğitim modeli

Üç vardiyalı eğitim modeli

​Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, okulların düzeni ile ilgili konuştu.
6 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü

6 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak.
İkramiye tarihleri belli oldu

İkramiye tarihleri belli oldu

İki taksit halinde ödenecek ikramiyeler o tarihte hesapta olacak.
​Tüm Türkiye<br>şükür duasında

​Tüm Türkiye
şükür duasında

Vatandaş sabah namazında camilere gitti.
Türkiye'de güvende hissediyoruz

Türkiye'de güvende hissediyoruz

​Hollandalı turistler Türkiye tatilinden vazgeçmiyor...
Ayasofya'nın dirilişi

Ayasofya'nın dirilişi

​Seksen altı yıllık sürgün bitti.
567 yıllık bir hak

567 yıllık bir hak

​Müslümanların fetret devrinden çıkışının ayak sesleri...
Sel ve <br>fırtınaya dikkat

Sel ve
fırtınaya dikkat

​Meteoroloji'den 5 bölge için şiddetli yağış uyarısı.
İslam <br>düşmanları yasta

İslam
düşmanları yasta

Ayasofya kararına Arap gazeteciler ne dedi?
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

​Yıldız futbolcuyla imza aşamasına gelindi.
İhtişamlı Ayasofya

İhtişamlı Ayasofya

​İşte Ayasofya Camii'nden birbirinden güzel kareler...
1994'te vaat etmiş

1994'te vaat etmiş

​Erdoğan'ın 26 yıl önce verdiği röportaj ortaya çıktı
Bin cenaze<br>hala kayıp

Bin cenaze
hala kayıp

​Srebrenitsa soykırımının üzerinden 25 yıl geçti.
Meclisten geçti

Meclisten geçti

​Çoklu baro kanun teklifi yasalaştı.
Yirmi iki yıl<br>sonra dönüyor

Yirmi iki yıl
sonra dönüyor

​28 Şubat maduru Aydın Koral'ın sürgünü bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.