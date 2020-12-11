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Hayat Cuma hutbesi Su, hayat ve şifa kaynağımız
AKTÜEL

11 Aralık 2020 Cuma hutbesi: Su, hayat ve şifa kaynağımız

Cuma hutbesi: Su, hayat ve şifa kaynağımız

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Su, hayat ve şifa kaynağımız" başlığı oldu. Ülkemizde baş gösteren su sıkıntısından dolayı da Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerden namaz sonrası da yağmur duası yapılacak. 11 Aralık 2020 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Su, hayat ve şifa kaynağımız" olarak belirlendi.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır” ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Değerli Müminler!

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.

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Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

Kıymetli Müslümanlar

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

Cennet nimetlerinin tarif edildiği 10 ayet
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Cennet nimetlerinin tarif edildiği 10 ayet

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!”

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
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En güzel ve anlamlı cuma mesajları

Değerli Kardeşlerim!

Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum.

Ölümü hatırlatan 10 ayet
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Ölümü hatırlatan 10 ayet

İnsanoğlu affedilmeyi diledikçe Allah'ın da çok bağışlayıcı olacağını bildiren 10 ayet
FOTOĞRAF 10
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İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki, Allah onları affetti. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, yumuşak olandır. (Al-i İmran Suresi, 155. Ayet)
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Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. (Nisa Suresi, 116. ayet)
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Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O'dur. (Şura Suresi, 25. Ayet)
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De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Zümer Suresi, 53. ayet)
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Ey iman edenler, size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın; Kur'an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır. Allah onu affetti. Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır. (Maide Suresi, 101. ayet)
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Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Tegâbun Suresi, 14. ayet)
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Eğer onlar (savaştan ve küfürden) vazgeçerlerse, (şunu iyi bilin ki) Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara Suresi, 192. ayet)
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Ve Allah`tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 106. ayet)
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Dedi ki: “Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla. ” Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, esirgeyendir. (Kassas Suresi, 15-16. ayet)
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Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. (Hacc Suresi, 60. ayet)
İnsanoğlu affedilmeyi diledikçe Allah'ın da çok bağışlayıcı olacağını bildiren 10 ayet
Allah'ın bağışlamayı sevdiğini, affının ve mağfiretinin bol olduğunu anlatan en güzel deliller şüphesiz Kuran-ı Kerim'dedir. İnsanoğlu haddi aşmadığı sürece, ne kadar bağışlanmaya muhtaç ise, Allah(c.c) da bağışının ve merhametinin sonsuzluğunu Kuran-ı Kerim aracılığı ile kullarına iletiyor. İşte 10 ayetle Allah'ın affediciliği...


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