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​112 Acil görevlisi: 'Korona bize nereden bulaştı' diye bizi arıyorlar

112 Acil görevlisi: 'Korona bize nereden bulaştı' diye bizi arıyorlar

Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrılara cevap veren paramedik Tuğba İnan, "Reçetesini kaybeden de bizi arıyor, 'koronavirüs bize nereden bulaştı?' diyen de bizi arıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
12 Komuta Kontrol Merkezi çalışanı.
12 Komuta Kontrol Merkezi çalışanı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ile 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının yükü pandemiyle birlikte daha da arttı. 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yardım çağrısının düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede vaka yerine ulaşıyor.

Pandemi öncesinde günde bin ile bin 500 arası olan çağrının, bugünlerde 2 bini aştığını söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi Doktoru İbrahim Güney, "Pandemi öncesinde günde aldığımız vaka sayısı yaklaşık bin ile bin 500 arasındaydı. Pandemi sonrasında bu sayı 2 bini geçti. Tabii bu vaka sayısı dediğimiz çağrı sayısıdır. Çağrı sayısının yüzde 70’lik kısmı biraz daha 112 açısından aciliyeti olmayan çağrılardır. Önümüzde zorlu bir kış süreci var. Bu konuda vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ellerinden geldikçe aciliyeti olmayan gereksiz durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezimizi meşgul etmesinler. Yani bu ilaç sorma olur, reçete sorma olur. Bunların dışında saati sorma olur, sosyal yardımlaşmanın numarasını sorma olur. Ellerinden geldikçe bu tarz durumlar için 112’yi meşgul etmesinler" diye konuştu.

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GELEN ÇAĞRILARIN YARISI GEREKSİZ

Gelen çağrıları yanıtlayan paramedik Tuğba İnan ise günde 2 bini aşkın vaka ile karşılaştıklarını belirterek, "İki bin vakanın yarısı, gereksiz yere arıyor. İş yükümüzü bu yüzden çok artırıyorlar. Reçetesini kaybeden de bizi arıyor, 'koronavirüs bize nereden bulaştı' diyen de bizi arıyor. Aile hekimlerini, halk sağlık merkezlerini aramalarını tavsiye ederiz. En azından 112 ekipleri olarak daha verimli çalışabilmemiz için'' dedi.

Adana'da vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakatat stokluyorlar
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte ülke genelinde bazı kısıtlamalar getirildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle uyardığı kentler arasında yer alan Adana'da, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren sakatatlara yöneldi.
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Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde işini son güne bırakmak istemeyen birçok vatandaşın, kasaplar çarşısına gelerek sakatat aldığı görüldü.
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Yoğun kalabalığın yaşandığı çarşıda ise en çok tercih edilen ürünlerin kelle, ayak ve mumbar olduğu gözlendi.
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Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, sakatatların koronavirüs ve griplere iyi geldiğini belirterek, “Sakatatların bu kadar satılacağını ummuyorduk. Şu anda piyasada yeterince ürün bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların talepleri yüksek. Şu anda sakatat bulunmasında bir sıkıntı yok ama ilerleyen günlerde bu ürünlerin hem fiyatları hem de ürünler bulunmayabilir. Şu anda vatandaşlarımızın talepleri çok arttı. Satışlara yetişemiyoruz diyebiliriz. Adana'da günde ortalama 2 bin adet sakatat satılıyor. Vatandaşlar sakatatların koronavirüse iyi geldiğini bildiği için stok yapmaya başladı dedi.
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Sakatat almak için kasaplar çarşısına gelen Tülay Kütük, sakatatı severek tükettiğini ve faydalı olduğunu söyledi.
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Filiz Parsak isimli vatandaş ise sakatatların koronavirüse iyi geldiği için kasaplar çarşısına geldiğini belirterek, “Sakatatlarımı alıp evimde stok yapacağım dedi.
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Adana'da vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakatat stokluyorlar
Adana'da vatandaşlar, koronavirüs sürecinde bu hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle sakatata yöneldi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, vatandaşların kısıtlama öncesinde sakatat alarak stokladığını belirtti.


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