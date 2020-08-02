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Hayat 15 kurbanlığın parası yangında kül oldu Gözyaşlarına boğuldular
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15 kurbanlığın parası yangında kül oldu: Gözyaşlarına boğuldular

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve halen söndürme çalışması devam eden yangında evi kullanılamaz hale gelen Halil Erakbaba'nın bayram öncesi sattığı 15 kurbanlığından kazandığı para da kül oldu. Erakbaba'nın oğlu Ahmet Erakbaba, çok üzgün olduklarını, babasının yaşadığı acıdan evin yanına çıkamadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Yangında Erakbaba Ailesi'nin evi kullanılamaz hale geldi.
Yangında Erakbaba Ailesi'nin evi kullanılamaz hale geldi.

Hacıköseli Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın nedeniyle evleri tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akraba ve komşularının evlerinde geçirdi. Yangın nedeniyle 10 evde hasarın oluştuğu Hacıköseli mahallesi sakinleri, sabahın ilk saatleriyle evlerinde hasar tespiti yapmaya başladı. Can havliyle terk ettikleri evleri kullanılamaz hale gelen Erakbaba ailesi, yangın sonrası gözyaşı döktü.

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"Babam acıdan evin yanına çıkamıyor"

Erakbaba'nın oğlu Ahmet Erakbaba, çok üzgün olduklarını, babasının yaşadığı acıdan evin yanına çıkamadığını söyledi. Dün bayram nedeniyle babasının evinde toplandıklarını, yangının mahallelerine ulaşması nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdıklarını anlatan Erakbaba, bir kıvılcımla bir anda tüm evi alevlerin sardığını söyledi. Yanındaki ahırda bulunan hayvanları kurtarmak için mücadele ettiklerini, bu sırada evdeki değerli eşyalarla ilgilenemediklerini anlatan Erakbaba, şöyle konuştu:

Manisa'da plastik fabrikasında yangın
OYNAT 00:41
Manisa'da plastik fabrikasında yangın
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürülürken, hasar oluştu.

  • "Evde bulunan her şey yandı. Şükür canımızı ve hayvanları kurtardık. Evde babamın kurbanlıkları sattıktan sonra aldığı para da vardı. 15 tane kurbanlığın parası yandı. Bir miktar altın vardı onu almışlar sanırım. 30 bin liramız zayi oldu gitti. Samanımız, buğdayımız, mahsulümüz de gitti. Emeklerimizin hepsi gitti."

Komşu evde de hasar büyük

Erakbaba, komşularının da evlerinde hasar olduğunu belirterek mahalledeki birçok bağ ve bahçenin de kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

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İki mahalle tahliye edilmişti

Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.

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