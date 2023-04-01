1.5 milyon binaya ‘gaz stop’ sistemi kurulacak! 3 ile öncelik verildi

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 aydan fazla bir zaman geçti. 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği çifte felaket 11 ilde büyük yıkıma neden olurken binlerce bina yerle bir oldu, onlarca köy de ağır hasar aldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra kent içindeki doğalgaz şebekelerinde yangın çıkmadığı tespit edildi. Bunun nedeni ise bu kentlerdeki şebekelerde bina bazlı ‘gaz stop’ sisteminin olması. Sistemin, 2002 yılı öncesinden gaz şebekesi olan İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerde olmadığı ortaya çıktı.

Bakanlık harekete geçti

Milliyet'te yer alan habere göre; Gaz stop sisteminin sınıfı geçmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. ‘Gaz stop’ sisteminin 2002 öncesinde inşaatı yapılan servis hatlarında da uygulanacak. Gaz stop sisteminin uygulanması için Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) yetkilendirildi.

Üç ile öncelik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de eski hatlara gaz stop sisteminin kurulması için çalışma başlattı. İstanbul’da 1 milyon 160 bin, Bursa’da 323 bin, Eskişehir’de ise 90 bin bina bulunuyor. Her binanın ana şebekesine en yakın noktaya montajı yapılacak sistem ile binaların güvenliği sağlanmış olacak.​

'Gaz stop' sistemi nasıl işliyor

Gaz stop sistemi servis kutusu ve bileşenlerinde meydana gelecek bir hasarda, ilk müdahale anına kadar aşırı gaz kaçağını önleyen bir uygulama. Bu sistem deprem, ya da bir kazı sırasında hatta oluşan parçalanma, delinmelerde sistemi kapatarak büyük yangın çıkmasını ve patlamaları önlüyor. Ayrıca bu sistem, can kayıplarının da önüne geçiyor.











