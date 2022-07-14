15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı: Hedef 56 bin yolcu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne ait yüksek hızlı tren (YHT), darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 'Türkiye aşkına' sloganlı olarak '15 Temmuz' görseliyle giydirildi. İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni', Ankara YHT Garı'ndan Ankara-İstanbul seferini yapmak üzere hareket etti. 4'üncü kez '15 Temmuz' temasıyla giydirilen tren, 400 yolcusuyla ilk seferini gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 2 ay boyunca Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya, Konya-Ankara güzergahında sefer yapacak ve 60 bin kilometre yol katedecek. 56 bin yolcu taşıması planlanan trenin yaklaşık 5 milyon kişi tarafından görülmesi bekleniyor.