Hayat 15 Temmuz şehidinin adını 2 yaşındaki kuzeni yaşatıyor
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​15 Temmuz şehidinin adını 2 yaşındaki kuzeni yaşatıyor

15 Temmuz şehidinin adını 2 yaşındaki kuzeni yaşatıyor

İstanbul'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında arkadaşlarına yardım için gittiği polis merkezinde çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın ismi, 2017'de dünyaya gelen kuzenine verildi.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz Şehidi Fatih Dalgıç'ın adını taşıyan minik Fatih.
15 Temmuz Şehidi Fatih Dalgıç'ın adını taşıyan minik Fatih.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada 26 yaşında şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın ismini, 2017'de dünyaya gelen kuzeni yaşatıyor.

Çifteler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde ikamet eden Dalgıç ailesi, 5 kardeşin en büyüğü Fatih Dalgıç'ın 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olmasından sonra hatıralarını yaşatıyor.

Şehit polisin ailesinin evlerinin her köşesinde Fatih Dalgıç'ın fotoğrafları bulunuyor. Amca Gökhan Dalgıç, yeğeninin hatırasını yaşatmak için 2 yıl önce dünyaya gelen oğluna kahraman şehidin adını koydu.

Şehit polis memurunun annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

Dalgıç, oğlunun polis memurluğu yaparken bir yandan üniversite öğrenimi görmek için sınava girdiğini belirtti. Oğlunun, tıp eğitimi almak istediğini anlatan Dalgıç, şöyle devam etti:

  • "Sınavda, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazanacak yeterli puanı aldı. Kardeşiyle bana sürpriz yapıp açıklamayı planlamış ancak şehit olunca üniversiteye kayıt yaptırmak nasip olmadı. Allah'ın takdiri böyleymiş. Oğlumun acısı içimden hiç çıkmıyor. Amcası Gökhan, şimdi 2 yaşında olan oğluna Fatih'in adını koydu. Fatih'i oğlum gibi çok seviyorum. Onu görmeden duramıyorum, Fatih'i onda görüyorum. Oğlumun yapamadıklarını inşallah Fatih gerçekleştirir."

"Oğlum şehit yeğenime çok benziyor"

Gökhan Dalgıç ise ağabeyi vefat ettikten sonra Fatih Dalgıç'ın öğrenim hayatını sürdürmesinde yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yeğeninin, üniversite okuma hayalini gerçekleştirememesine çok üzüldüklerini kaydeden Dalgıç, "Daha sonra küçük oğlum dünyaya geldi. Ailece aldığımız kararla şehit yeğenimin ismini küçük oğluma koyduk. Oğlum, şehit yeğenime çok benziyor. Fatih, zekasıyla aynı yeğenim." diye konuştu.

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