15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu lokma döküldü

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için program düzenlendi. İlahiyat Fakültesi'ndeki Hacı Fatma Tatari Camisi ve Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde, cuma selasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ardından da cuma namazı kılındı.

Destan yazıldı

Okul idarecilerinin de katıldığı etkinlikte, namaz sonrası lokma döküldü. Hacı Fatma Tatari Camisi'nin imamı Ömer Şimşek, şehitler için dua etti. Şimşek, ülkenin bir daha böyle kötü durumla karşılaşmamasının en büyük temennisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Allah bu millete, bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bu millet, feraseti ve cesareti sayesinde tarih boyunca en büyük olayların altından kalktığı gibi 15 Temmuz'da da destan yazmıştır."

HAYAT Yol kenarında bulunan lahit korumaya alındı