Hayat 15 Temmuz şehitleri için Kuran okundu lokma döküldü
AKTÜEL

15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu lokma döküldü

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nce düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.

Haber Merkezi DHA
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için program düzenlendi. İlahiyat Fakültesi'ndeki Hacı Fatma Tatari Camisi ve Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde, cuma selasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ardından da cuma namazı kılındı.

Destan yazıldı

Okul idarecilerinin de katıldığı etkinlikte, namaz sonrası lokma döküldü. Hacı Fatma Tatari Camisi'nin imamı Ömer Şimşek, şehitler için dua etti. Şimşek, ülkenin bir daha böyle kötü durumla karşılaşmamasının en büyük temennisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Allah bu millete, bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bu millet, feraseti ve cesareti sayesinde tarih boyunca en büyük olayların altından kalktığı gibi 15 Temmuz'da da destan yazmıştır."

Yol kenarında bulunan lahit korumaya alındı
HAYAT
Yol kenarında bulunan lahit korumaya alındı

Pucca'ya 7 yıl hapis cezası
HAYAT
Pucca'ya 7 yıl hapis cezası
Erdoğan asla vazgeçmedi

"Erdoğan asla vazgeçmedi"

Dünya basını, S-400'lerin teslimatını son dakika olarak duyurdu.
S-400lerin sevkiyatı başladı

S-400'lerin sevkiyatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı: İlk malzemeler Ankara'ya getirildi.
Dünyanın en iyilerinden!

Dünyanın
'en iyi'lerinden!

Türkiye S-400'leri teslim almaya başladı. İşte 10 soruda yeni hava savunma sistemimiz...
6 terörist daha etkisizleştirildi

6 terörist daha etkisizleştirildi

​Pençe ile PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.
Gelmeye<br>devam edecek

Gelmeye
devam edecek

Teslimatı başlayan S-400'ler için hükümetten ilk açıklama.
İddianame<br> kabul edildi

İddianame
kabul edildi

Pendik'teki magandalar hakkında yeni gelişme.
Geceliği 110 bin TL

Geceliği 110 bin TL

​Dünya liderleri ve birçok ünlü isim kaldı.
ABD'deki FETÖ Şebekesi:<br>Hakan Şükür

ABD'deki FETÖ Şebekesi:
Hakan Şükür

ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.

4 yıl sonra yeniden

4 yıl sonra yeniden

Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi.
Çarklar dönüyor

Çarklar dönüyor

​Sanayi üretimi mayıs ayında yükselişe geçti.
İstanbul'da <br>sopalı nöbet

İstanbul'da
sopalı nöbet

Genç yaşlı herkes gece boyunca nöbet tutuyor.
Kırsala taşınana<br>100 bin TL hibe

Kırsala taşınana
100 bin TL hibe

​Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İBB böyle savunuldu

İBB böyle savunuldu

​Yeni Şafak muhabirinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Füze çuvala sığmadı

Füze çuvala sığmadı

Fransa'dan Hafter Terör Örgütü'ne askeri destek.
2 isim gidiyor<br>3 transfer geliyor

2 isim gidiyor
3 transfer geliyor

Beşiktaş transferleri peş peşe açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.